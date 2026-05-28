Соседов о Баскове: «Самовлюбленный болван»

Критик Соседов усомнился в искренности выступлений Баскова перед бойцами СВО
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в искренности выступлений Николая Баскова перед бойцами СВО. Его слова передает Telegram-канал «Свита короля».

По мнению эксперта, деятельность артиста продиктована политическими амбициями и желанием обеспечить себе безбедную старость.

«Понимаете, это смешно. Бойцы же все прекрасно чувствуют, понимают, у них там жизнь тяжелая, задачи сложные, они хотят искренности, а тут приходит этакий самовлюбленный болван и начинает под фонограмму рот открывать, да еще и ждет речей хвалебных», — возмутился Соседов.

Критик также считает, что Баскову пора завершить карьеру, поскольку, по его мнению, вокальные данные певца давно утрачены. В то же время Соседов сомневается, что Басков сможет принести пользу обществу в политике.

19 мая Сергей Соседов заявил, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) утратил былую популярность.Эксперт указал на однообразие репертуара артиста, воскликнув: «Где драматургия? Где разножанровость? Постоянно одно и то же, и все по кругу! А после выступления на «Интервидении» Дронов и вовсе обленился».

Ранее сообщалось, что Shaman «заставил» иноагентов петь с ним песню о России.

 
