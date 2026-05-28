Алла Довлатова не вернула Юдашкину арендное платье

Телеведущая Алла Довлатова призналась, что не вернула модельеру Валентину Юдашкину арендное платье. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Довлатова рассказала, что Юдашкин одолжил ей наряд для одной из церемоний.

«Юдашкин давал платье недошитое с булавками в аренду, и потом я ему его так и не вернула. Я ему звонила, он говорит: «Все, уже оставь, забудь». Осталось, висит. Я в него, конечно, не влезу», — поделилась телеведущая.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

В начале апреля 2025-го вдова модельера Марина раскрыла, что была тронута присутствием певицы Аллы Пугачевой на прощании с Юдашкиным. По ее словам, Примадонна прилетела в Россию, несмотря на боязнь летать и трудности с покупкой билетов.

Юдашкина также вспомнила, что семья кутюрье познакомилась с Пугачевой по инициативе самой артистки. Примадонне сказали, что недалеко от ее офиса арендует жилье один из молодых отечественных модельеров — и певица решила посмотреть на работы молодого кутюрье.

