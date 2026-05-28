Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Алла Довлатова не вернула Юдашкину арендное платье

Телеведущая Алла Довлатова призналась, что сохранила арендное платье от Юдашкина
alla_dovlatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Алла Довлатова призналась, что не вернула модельеру Валентину Юдашкину арендное платье. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Довлатова рассказала, что Юдашкин одолжил ей наряд для одной из церемоний.

«Юдашкин давал платье недошитое с булавками в аренду, и потом я ему его так и не вернула. Я ему звонила, он говорит: «Все, уже оставь, забудь». Осталось, висит. Я в него, конечно, не влезу», — поделилась телеведущая.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

В начале апреля 2025-го вдова модельера Марина раскрыла, что была тронута присутствием певицы Аллы Пугачевой на прощании с Юдашкиным. По ее словам, Примадонна прилетела в Россию, несмотря на боязнь летать и трудности с покупкой билетов.

Юдашкина также вспомнила, что семья кутюрье познакомилась с Пугачевой по инициативе самой артистки. Примадонне сказали, что недалеко от ее офиса арендует жилье один из молодых отечественных модельеров — и певица решила посмотреть на работы молодого кутюрье.

Ранее Алла Довлатова раскрыла секрет своей диеты.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!