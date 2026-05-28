Денис Клявер о дружбе с женщинами: «Это очень тонкая грань, которую проще перейти»

Певец Денис Клявер в беседе с изданием «СтарХит» порассуждал о дружбе между мужчиной и женщиной.

Клявер подтвердил, что поддерживает теплые отношения с несколькими известными личностями — Сашей Савельевой, Славой и актрисой Катей Волковой.

«Это такое счастье — уметь дружить и иметь такую возможность. Но это очень тонкая грань, которую, наверное, порой проще перейти, чем не перейти», — подчеркнул музыкант.

По мнению Клявера, дружба строится не на социальном статусе, а на совпадении жизненных ценностей. В то же время в завершение артист согласился с распространенным мнением, что дружба между мужчиной и женщиной — «это, скорее, исключение, чем правило».

27 мая Клявер рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как потерял голос во время выступления со Стасом Костюшкиным. По его словам, тогда его спас только партнер по дуэту «Чай вдвоем».

Музыкант отметил, что сталкивался с моментами в карьере, когда случались проблемы с голосом. Однако в глобальном плане это произошло лишь единожды — в 2008 году.

Ранее актриса Ольга Дибцева заявила, что подняла свою самооценку после похудения.

 
