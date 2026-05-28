Звезда «Холопа» рассказала, как подняла свою самооценку

Актриса Ольга Дибцева заявила, что подняла свою самооценку после похудения
Актриса Ольга Дибцева призналась в беседе с «Леди Mail», что смогла поднять самооценку после похудения.

Дибцева поправила после первых родов. На похудение ее подтолкнул ее будущий муж, бизнесмен Евгений Евпак. После первых свиданий мужчина предложил ей сбросить вес.

«Уже спустя пару свиданий Женя признался, что впервые увидел меня в фильме «Бой с тенью» (в котором я снималась худой) и что было бы здорово мне вернуться в тот вес. Мол, такая ты — настоящая», — вспомнила артистка.

Как отметила Дибцева, Евпак помогал ей с похудением и всячески поддерживал. По словам актрисы, возлюбленный уверял, что она худеет не для него, а для себя.

«Потому что я сама не люблю себя большой. И это правда. Как только лишние килограммы ушли, моя самооценка сразу взлетела до небес», — поделилась знаменитость.

Дибцева впервые вышла замуж за бизнесмена Романа Бочарова. В 2019-м у них родилась дочь Серафима. В 2023-м актриса развелась с предпринимателем. В 2024-м она вышла замуж за Евпака. В том же году у них появилась на свет дочь Василиса.

Ранее Катя Лель вспомнила о требованиях Фадеева, которые подорвали ей здоровье.

 
