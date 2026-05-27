Денис Клявер рассказал, как потерял голос на концерте «Чай вдвоем»: «Благо был партнер»

Певец Денис Клявер рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как потерял голос во время выступления со Стасом Костюшкиным. По его словам, тогда его спас только партнер по дуэту «Чай вдвоем».

Клявер признался, что сталкивался с моментами в карьере, когда случались проблемы с голосом. Однако в глобальном плане это произошло лишь единожды в 2008 году.

«Конечно, голос подводил. Но поскольку я пою собственные песни, и я не вокалист, мне позволительно. Слава Богу в сольной карьере у меня такого не было, но в 2008 году мы со Стасом (Стасом Костюшкиным – прим. «Газета.Ru») дали три больших шоу в Питере, и тогда случился единственный случай за всю жизнь, когда у меня просто исчез голос. Благо был партнер, который меня спасал (смеется)», – рассказал Клявер.

Певец стал приглашенной звездой на Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» в Государственном Кремлевском Дворце. За кулисами он поделился, что конкурс продемонстрировал мощь голосов в России. Но, как считает Клявер, проблема заключается в том, что выпускается мало достойных современных песен.

«Исполнительский уровень у нас вырос, но другой разговор, что есть проблема с репертуаром. Для того, чтобы раскрыть эти голоса, нужны соответствующие песни, а их мало. А родить что-то новое, глобальное и диапазонное сегодня очень сложно», — заявил артист.

