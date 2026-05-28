Калашникова нашла в уколах для похудения взаимосвязь с онкологией

Модель Калашникова заявила, что ее подруга заболела раком после уколов для похудения

Модель и певица Анна Калашникова в беседе с Voice выступила против уколов для похудения.

Калашникова заявила, что находит в таких уколах взаимосвязь с онкологией. Артистка рассказала о своей подруге, у которой обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии. Певица подчеркнула, что два года назад ее приятельница худела с помощью уколов.

«Природа этих уколов не разведана, так что только в крайних случаях и под чутким руководством врачей», — отметила модель.

Калашникова рассказала, что худеет с помощью нутрициологов и врачей.

«Я буду биться до последнего без уколов», — заявила артистка.

В марте блогерша Айза-Лилуна Ай показала результаты похудения своего мужа Степана Кузьменко. Супруг знаменитости делал уколы препарата для похудения в течение трех месяцев. За это время объем талии мужчины уменьшился на 14 см — с 95 см до 81 см. Айза призналась, что не ожидала такого результата.

В мае телеведущая Аврора рассказала о подсевших на «Оземпик» и другие уколы похудения друзьях. Она напомнила, что препарат создавали для лечения диабета второго типа. По словам Авроры, многим ее друзьям и подругам, решившим с его помощью худеть, было плохо из-за уколов.

Ранее Наташа Королева приехала в США и привезла сестре российский «Оземпик».