Наташа Королева приехала в США и привезла сестре российский «Оземпик»: «Надо уговорить»

Певица Наташа Королева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что навестила мать Людмилу Порывай в США.

Королева призналась, что привезла из России отечественный аналог «Оземпика» для своей сестры Ирины Осауленко. Сама сестра не просила ее об этом. Это инициатива певицы.

«Конечно! У нее сахар. У нее по показателям назначили «Оземпик». Но «Оземпик» ей не зашел, потому что ее тошнит. Ей нехорошо. А это сейчас самое ноу-хау», — поделилась артистка.

Людмила Порывай заявила, что «надо уговорить» Ирину на применение данного препарата.

«А что уговаривать? Она должна понимать. Ей надо не немножко, а множко сбросить», — отметила артистка.

Порывай пошутила, что им всей семьей нужно вместе «уколоться» препаратами похудения. Королева считает, что ее матери это не нужно. По ее словам, Порывай стройна в свои 80 лет.

«Вот я соглашаюсь на эксперименты. Но, наверное, у меня другой характер. И ты соглашаешься! Ну так это мои гены! Видишь?» — отметила Порывай.

Людмила Порывай проживает в Майами с 1993 года. Наташа Королева часто приезжает в США, чтобы навестить мать.

