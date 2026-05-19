Аврора о подсевших на «Оземпик» друзьях: «Страшно смотреть»

Телеведущая Аврора рассказала о подсевших на «Оземпик» и другие уколы похудения друзьях. Артистку цитирует «СтарХит».

Она напомнила, что препарат создавали для лечения диабета второго типа. По словам Авроры, многим ее друзьям и подругам, решившим с его помощью худеть, было плохо из-за уколов.

«Есть друг, который довел себя до такого состояния, что просто страшно смотреть. Еще один товарищ попал в больницу и до сих пор не понимает, что обрел зависимость от уколов», — объяснила она.

Телеведущая предложила здоровые альтернативы такому похудению: следить за питанием, заниматься спортом, не ждать чудес от уколов красоты и не подсаживаться на них.

Накануне звезда «Холопа» заявила, что «Оземпик» не помог ей похудеть.

Ранее Наташа Королева уговорила живущую в США сестру худеть с помощью российского «Оземпика».