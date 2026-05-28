Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Светлана Немоляева осудила введение чаевых для актеров

Актриса Немоляева заявила, что не понимает введение чаевых для актеров
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Абзацем» призналась, что не понимает введение чаевых для артистов.

Немоляева отметила, что этой практики никогда не существовало.

«Это же не столовая, не ресторан», — отметила артистка.

26 мая в московском «Покровка.Театре» появилась возможность оставить актерам спектаклей безналичные чаевые. Предложение отблагодарить понравившегося артиста разместили в буфете по аналогии с объявлениями в салонах красоты.

В тот же день президент «Ленкома» Марк Варшавер выступил против оставления денег на чай актерам в столичном «Покровка.Театре».

Варшавер назвал такой подход безумным и недопустимым в их работе. Как признался президент театра, его огорчает, что коллеги ведут себя подобным образом.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок согласился со словами коллеги. Он посчитал хорошей идею того, что зритель мог бы поощрять артистов. Однако директор театра уверен, что это стоит реализовывать другим способом.

Ранее Немоляева допустила, что Назарова с женой могут простить после раскаяния.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!