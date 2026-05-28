Светлана Немоляева осудила введение чаевых для актеров

Актриса Немоляева заявила, что не понимает введение чаевых для актеров

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Абзацем» призналась, что не понимает введение чаевых для артистов.

Немоляева отметила, что этой практики никогда не существовало.

«Это же не столовая, не ресторан», — отметила артистка.

26 мая в московском «Покровка.Театре» появилась возможность оставить актерам спектаклей безналичные чаевые. Предложение отблагодарить понравившегося артиста разместили в буфете по аналогии с объявлениями в салонах красоты.

В тот же день президент «Ленкома» Марк Варшавер выступил против оставления денег на чай актерам в столичном «Покровка.Театре».

Варшавер назвал такой подход безумным и недопустимым в их работе. Как признался президент театра, его огорчает, что коллеги ведут себя подобным образом.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок согласился со словами коллеги. Он посчитал хорошей идею того, что зритель мог бы поощрять артистов. Однако директор театра уверен, что это стоит реализовывать другим способом.

