Президент «Ленкома» назвал безумием чаевые для артистов в театрах

Президент «Ленкома» Марк Варшавер выступил против чаевых для артистов в театрах
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с агентством «Москва» выступил против оставления денег на чай актерам в столичном «Покровка.Театре».

Варшавер назвал такой подход безумным и недопустимым в их работе. Как признался президент театра, его огорчает, что коллеги ведут себя подобным образом.

«Мы не ресторан, мы не кафетерий, не столовка, чтобы чаевые артистам давать за то, что они сыграют хорошо или плохо. Об этом вообще в театре даже речи быть не должно. Понимаете? Это неправильно», — отметил директор «Ленкома».

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок согласился со словами коллеги. Он посчитал хорошей идею того, что зритель мог бы поощрять артистов. Однако директор театра уверен, что это стоит реализовывать другим способом.

«Театр, артист — это не услуга», — заключил Крок.

26 мая в московском «Покровка.Театре» появилась возможность оставить актерам спектаклей безналичные чаевые. Предложение отблагодарить понравившегося артиста разместили в буфете по аналогии с объявлениями в салонах красоты.

Ранее театр Ленсовета снял с репертуара еще один спектакль Юрия Бутусова.

 
