Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Немоляева о возможном прощении уехавшего из России Назарова: «Люди имеют право на ошибку»

Актриса Немоляева допустила, что Назарова с женой могут простить после раскаяния
Нина Зотина/РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева отреагировала на новости о письме жены Дмитрия Назарова в Госдуму с просьбой позволить им вернуться в Россию. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что актеров могут простить, если они не поливали грязью страну и искренне раскаялись.

По мнению Немоляевой, только компетентные органы могут решать — позволять ли Назарову вновь работать в России или нет. При этом она уверена, что некоторые из уехавших артистов заслуживают прощения.

«У каждого своя вина. Я считаю, что решение должны принимать компетентные органы — например, общественные организации. Есть же какие-то установки у страны, как относиться к таким людям. Я считаю, что те, кто поливал грязью страну, недостойны вернуться. А те, которые молча уехали и потом раскаялись, возможно, заслуживают прощения. Должно быть, мне кажется, человеческое отношение», — поделилась актриса.

Немоляева призналась, что лично никогда не была знакома с Назаровым и его женой. Однако она считает, что звезда «Кухни» не должен был публиковать в сети свои сатирические стихотворения.

«Это очень плохо. Но люди имеют право на ошибку. Если люди сознательно поливают грязью страну, у меня к этому очень отрицательное отношение. Я патриотически настроенный человек. Я родилась до войны и всю войну была в эвакуации. Поэтому я знаю, как нужно любить страну, быть благодарной людям, которые ее защищают. Такие чувства должны быть у любого человека, который любит свою страну. Поэтому, мне кажется, решение по поводу Назарова должна принимать та общественная часть страны, которая этим занимается и имеет прямое отношение. Потому что все люди все-таки имеют право на ошибку. Все-таки и Бог говорит нам, что надо уметь прощать, правда? Какие-то вещи прощаются, а какие-то нет. Здесь компетенция людей очень важна», — рассказала Немоляева.

По данным Mash, жена Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью. Канал опубликовал даже содержание этого послания. Однако сама актриса это опровергла, назвав новости фейком.

Ранее Светлана Немоляева назвала колоссальной важность артистов в военное время.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!