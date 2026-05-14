Немоляева о возможном прощении уехавшего из России Назарова: «Люди имеют право на ошибку»

Актриса Светлана Немоляева отреагировала на новости о письме жены Дмитрия Назарова в Госдуму с просьбой позволить им вернуться в Россию. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что актеров могут простить, если они не поливали грязью страну и искренне раскаялись.

По мнению Немоляевой, только компетентные органы могут решать — позволять ли Назарову вновь работать в России или нет. При этом она уверена, что некоторые из уехавших артистов заслуживают прощения.

«У каждого своя вина. Я считаю, что решение должны принимать компетентные органы — например, общественные организации. Есть же какие-то установки у страны, как относиться к таким людям. Я считаю, что те, кто поливал грязью страну, недостойны вернуться. А те, которые молча уехали и потом раскаялись, возможно, заслуживают прощения. Должно быть, мне кажется, человеческое отношение», — поделилась актриса.

Немоляева призналась, что лично никогда не была знакома с Назаровым и его женой. Однако она считает, что звезда «Кухни» не должен был публиковать в сети свои сатирические стихотворения.

«Это очень плохо. Но люди имеют право на ошибку. Если люди сознательно поливают грязью страну, у меня к этому очень отрицательное отношение. Я патриотически настроенный человек. Я родилась до войны и всю войну была в эвакуации. Поэтому я знаю, как нужно любить страну, быть благодарной людям, которые ее защищают. Такие чувства должны быть у любого человека, который любит свою страну. Поэтому, мне кажется, решение по поводу Назарова должна принимать та общественная часть страны, которая этим занимается и имеет прямое отношение. Потому что все люди все-таки имеют право на ошибку. Все-таки и Бог говорит нам, что надо уметь прощать, правда? Какие-то вещи прощаются, а какие-то нет. Здесь компетенция людей очень важна», — рассказала Немоляева.

По данным Mash, жена Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью. Канал опубликовал даже содержание этого послания. Однако сама актриса это опровергла, назвав новости фейком.

