Звезда «Битвы экстрасенсов» назвал себя алкоголиком

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов признался, что борется с алкогольной зависимостью. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

По его словам, он является алкоголиком. Иллюзионист отметил, что в своей жизни сталкивался с запоями.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», – сказал Сафронов.

Он считает, что алкоголизм является неизлечимой болезнью, однако, не употребляет такие напитки уже три года. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» добавил, что в этом вопросе ему помогла его супруга Екатерина.

Накануне бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов назвал шоу вымыслом. Он объяснил веру россиян в колдунов и медиумов особенностями менталитета. Сафронов рассказал, что программа была создана по франшизе, а оригинал придумали в Великобритании. Он отметил, что в других странах эта передача не получила столь высоких рейтингов, как в России.

По его словам, в сверхспособности и магию часто верят люди, которые хотят быстрого и легкого результата: пить, курить, есть все подряд, но благодаря амулету быть здоровыми. Кроме того, экстрасенсам верят люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует, и призвал зрителей смотреть шоу как сериал.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, как переживал развод с первой женой.

 
