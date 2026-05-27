Меркель «разбила сердце» звездам Tokio Hotel: «Она сильно нас ранила»

Музыканты Tokio Hotel Билл и Том Каулиц рассказали, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель «ранила» их, отказавшись участвовать в подкасте «Kaulitz Hills. Senf aus Hollywood». Об этом сообщает Spiegel.

На форуме WDR Europaforum Меркель попросили завершить фразу: «Через 10 лет я…», и она ответила: «…Все еще не побывала в подкасте братьев Каулиц».

Братья, долго пытавшиеся пригласить Меркель в свой подкаст, расценили ее слова как публичный отказ. В новом выпуске подкаста Том признался, что они «получили от ворот поворот». Он спросил Билла, можно ли оставаться поклонником Меркель после такого «удара».

«Я был разбит. Мне было очень грустно. Могли бы выразить это вежливее», — сказал Билл.

При этом музыкант предположил, что экс-канцлер Германии, возможно, просто хотела остроумно пошутить, а братья восприняли это «болезненнее, чем следовало».

«Она ранила нас сильнее, чем, вероятно, намеревалась», — отметил Том.

В сентябре 2025 года сообщалось, что жительница Воронежа выставила на продажу медиатор гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Она просила за него полмиллиона рублей.

