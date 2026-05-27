Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Новую откровенную сцену с Суини в «Эйфории» назвали унизительной

Эксперт Куаст: откровенные сцены с Суини в «Эфории» могут негативно повлиять на карьеру актрисы
syrn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эксперт по кризисному менеджменту и управлению репутацией Дэйв Куаст заявил, что откровенные сцены в сериале «Эйфория» могут навредить карьере актрисы Сидни Суини. Его слова передает New York Post.

Отмечается, что эротические сцены со Суини в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Поклонники называют эти эпизоды унизительными для актрисы.

«Они наряжают ее как младенца, она притворяется младенцем с соской — зачем?» — возмутился пользователь соцсети X.

Куаст отметил, что сексуальность на экране не всегда является показателем чего-то плохого. Однако, по мнению эксперта, проблемы начинаются, когда она становится доминирующим ярлыком для артиста. Он считает, что Суини идет по «тонкой грани», поскольку культурный разговор вокруг нее выходит за рамки актерского мастерства.

«Эйфория» создала о ней одно представление, но более широкий культурный контекст породил другое. Некоторые зрители стремились воспринимать ее как консервативную альтернативу более прогрессивным знаменитостям. И она не то чтобы препятствовала такому толкованию. Это рискованно, потому что, как только артист начнет ассоциироваться с полярными друг другу культурными взглядами, сама работа может оказаться в тени. С точки зрения репутации, задача состоит в том, чтобы не позволить культурной символике затмить актерскую игру», — заявил эксперт.

Эксперт Келси Кинтнер добавила, что сама по себе «Эйфория» стала настолько культовым явлением, что затмила другие работы Суини. По ее словам, у среднестатистического зрителя может возникнуть неправильное представление о талантах и актерских способностях звезды.

Ранее создателя «Эйфории» раскритиковали за нацистскую символику.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!