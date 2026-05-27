Дочь Тимати сыграла главную роль в кино

Дочь Тимати Алиса Юнусова исполнила главную роль в кино. Об этом сообщила в Telegram-канале кинопрокатной компании «Вольга».

Юнусова сыграла в фэнтези-драме Анны Меликян «Дива». В проекте также приняли участие Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова.

Фильм выйдет 3 декабря в широкий прокат.

«ДИВА – это история невероятного, божественного дара и тех последствий, к которым приводит обладание этим даром», — заявили представители компании.

В июле 2023-го продюсер Яна Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма «Три мушкетера». По словам шоувумен, Д`Артаньяна исполнил ее сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Вместе с ним в проекте снимется Алиса Юнусова в роли юной Миледи.

Алиса Юнусова родилась в 2014 году в союзе рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. В 2019 году у певца родился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. 2 августа 2025-го Тимати стал отцом в третий раз. У него появилась на свет дочь Эмма от модели Валентины Ивановой.

