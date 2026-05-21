Кристофер Нолан объяснил, почему живет без смартфона и почты

Romuald Meigneux/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Кристофер Нолан признался в выпуске программы 60 Minutes, что до сих пор не пользуется смартфоном и не имеет адреса электронной почты.

Нолан рассказал, что получает много распечатанных писем, но они никогда не привлекали его как способ общения. Он также отметил, что без смартфона ему становится все труднее.

«Возвращение QR-кодов сильно усложнило жизнь. В поездках я ношу с собой раскладушку», — сказал кинематографист.

На вопрос, намеренно ли он «держит мир на расстоянии», режиссер ответил:

«Я просто живу так, как мы все раньше жили. Мне очень повезло не носить цифровые кандалы, но такова жизнь».

В той же передаче Нолан отметил, что новый его новый фильм «Одиссея», который повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны, делается «с широким размахом».

По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Премьера состоится 17 июля 2026 года.

Десять фильмов Нолана собрали более $6,7 млрд по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на «Оскар», победив в восьми из них.

