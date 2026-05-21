Зомби-хоррор от создателя «Поезда в Пусан» обогнал «Дьявол носит Prada 2»

Зомби-хоррор «Колония», который выйдет в российский прокат 18 июня, возглавил корейский бокс-офис в первый день проката. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании Уорлд Пикчерз.

Новая работа от режиссера «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо установила рекорд по предподажам и обогнала лидеров «Дьявол носит Prada 2» и «Майкл».

«Колония» — это свежая интерпретация зомби-апокалипсиса, масштабное и тревожное размышление о хрупкости общества, иллюзии порядка и тонкой грани, за которой человек теряет свою человечность. Согласно синопсису, люди оказываются запертыми в огромном выставочном центре, когда в мире начинается эпидемия нового вируса.

Мировая премьера фильма состоялась 15 мая на 79-м Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». Критики назвали фильм «главным экшен-хоррором года», а также сравнили с видеоигрой The Last of Us и сериалом Pluribus.

В России зрительская премьера фильма состоится 24 мая в киноцентре «Октябрь». В кинотеатрах фильм покажут в дубляже от студии FLARROW FILMS, которая уже работала над такими хитами, как «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».

