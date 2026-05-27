Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Суд зарегистрировал иск Гагариной против Совета Евросоюза

Суд ЕС зарегистрировал иск Полины Гагариной против Совета Евросоюза
Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд ЕС зарегистрировал новый иск певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной против Совета ЕС», — говорится в сообщении.

До этого стриминговый сервис Apple Music вернул удаленный профиль Полины Гагариной.

Ограничения против Гагариной были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Объясняя свое решение, еврочиновники отмечали, что артистка «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В своем иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Ранее Гагарина сообщила о болезни.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!