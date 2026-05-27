Суд зарегистрировал иск Гагариной против Совета Евросоюза

Суд ЕС зарегистрировал новый иск певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной против Совета ЕС», — говорится в сообщении.

До этого стриминговый сервис Apple Music вернул удаленный профиль Полины Гагариной.

Ограничения против Гагариной были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Объясняя свое решение, еврочиновники отмечали, что артистка «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В своем иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Ранее Гагарина сообщила о болезни.