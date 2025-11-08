Apple Music вернул удаленные профили российских артистов

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music вернул удаленные профили с биографией некоторых российских артистов. Об этом сообщает ТАСС.

На площадку вернулись карточки Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), Полины Гагариной, Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ».

Дискографию музыкантов на американском сервисе пока не разблокировали.

Аудиосервисы Spotify и Apple Music ограничивали доступ к профилям российских артистов после того, как Евросоюз ввел санкции против них. В июне 2024 года ЕС наложил санкции на Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

