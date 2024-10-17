Певица Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее санкции. Информация об href=«https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=291181&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3376269» target=«_blank»>размещена в картотеке суда.

Ограничения против Гагариной были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Попавшие под ограничения россияне были указаны как «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В своем иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Евросоюз наложил санкции на артистку 24 июня. Одновременно с ней в черный список попали певец Shaman и актер Иван Охлобыстин. В европейском содружестве объяснили, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов».

Ранее в Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов.