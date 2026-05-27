На Украине будут отмечать День украинской музыки

Верховная рада учредила День украинской музыки в третью субботу сентября

Верховная рада учредила День украинской музыки. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины в Telegram-канале.

За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата. Празднование Дня украинской музыки будет проходить в третью субботу сентября ежегодно.

«Постановление призвано сохранить память о фестивале «Красная гвоздика» 1989 года как знаковом событии в истории украинской музыки, а также отдать дань уважения вкладу украинских исполнителей в развитие национальной культуры», — сказано в сообщении Рады.

18 мая стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу о культурах Украины и России. Суд рассмотрел административное исковое заявление к писателю Олександру Боргардту о признании информационного материала экстремистским.

Проверку в отношении книги начали после поступившей из АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» жалобы на распространение онлайн книги Боргардта «Двi культури» (2012). Экспертиза показала, что книга посвящена противостоянию двух стран на почве геополитических и культурных интересов.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в области культуры с Украиной.