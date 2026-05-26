Известного актера обвинили в домашнем насилии

Прокуратура города Потсдам в Германии начала расследование против Кристиана Ульмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшая жена Ульмена Колльен Фернандес обвинила актера в домашнем насилии. Женщина утверждает, что артист избивал ее. Она рассказала об инцидентах за 2022 и 2023 года, которые произошли в Испании. Экс-супруга актера также обвинила его в «цифровом насилии». Прокуратура все еще проверяет данные обвинения.

Колльен Фернандес также подавала заявление на Ульмена в Испании, где они проживали несколько лет. Однако в апреле суд Пальма-де-Майорки принял решение передать расследование немецким правоохранительным органам.

Кристиан Ульмен снимался в таких проектах, как «Мачо Мэн», «Ловушка для привидения», «Мужчины в большом городе», «Берлинский блюз», «Запутались в любви».

