Известного актера обвинили в домашнем насилии

РИА: прокуратура Германии начала расследование против актера Кристиана Ульмена
Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Прокуратура города Потсдам в Германии начала расследование против Кристиана Ульмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшая жена Ульмена Колльен Фернандес обвинила актера в домашнем насилии. Женщина утверждает, что артист избивал ее. Она рассказала об инцидентах за 2022 и 2023 года, которые произошли в Испании. Экс-супруга актера также обвинила его в «цифровом насилии». Прокуратура все еще проверяет данные обвинения.

Колльен Фернандес также подавала заявление на Ульмена в Испании, где они проживали несколько лет. Однако в апреле суд Пальма-де-Майорки принял решение передать расследование немецким правоохранительным органам.

Кристиан Ульмен снимался в таких проектах, как «Мачо Мэн», «Ловушка для привидения», «Мужчины в большом городе», «Берлинский блюз», «Запутались в любви».

В мае модель и блогерша Мария Погребняк призвала общественность помочь жертвам домашнего насилия. Она показала двух женщин, которые пострадали от рук мужей-абьюзеров. Одной из них супруг выбил глаз и не понес наказания. У другой, Анастасии Пархоменко, бывший муж вопреки определению суда украл дочь Мирославу. Женщина направила обращение председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Погребняк понадеялась, что обращение девушки будет рассмотрено и Мирослава вернется домой.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что благодарна матери за побои.

 
