Мария Погребняк выступила против домашнего насилия и призвала на помощь

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале призвала общественность помочь жертвам домашнего насилия.

Погребняк показала двух женщин, которые пострадали от рук мужей-абьюзеров. Одной из них супруг выбил глаз и не понес наказания. У другой, Анастасии Пархоменко, бывший муж вопреки определению суда украл дочь Мирославу. Женщина направила обращение председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

«24 марта 2026 года, около половины восьмого вечера, я возвращалась со своей дочкой домой. Внезапно к нам подбежал бывший супруг Александр Пархоменко с неизвестной мне женщиной. Без каких-либо объяснений он применил силу и вырвал Мирославу из моих рук. Он толкнул меня и мою дочь, и мы ударились головой и телом о пандус. Потом он просто волок нас по асфальту», — рассказала девушка.

Пархоменко расплакалась, признавшись, что уже месяц не видела дочь. Погребняк понадеялась, что обращение девушки будет рассмотрено и Мирослава вернется домой.

«Однако таких историй — десятки, а может, и сотни. Проблему абьюза и домашнего насилия надо решать системно. Женщины должны быть защищены!» — заключила модель.

Ранее Погребняк призвала женщин судиться после каждого мужского унижения.