Татьяна Васильева заявила, что благодарна матери за побои

Актриса Татьяна Васильева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что мать регулярно била ее.
Васильева уточнила, что не обижается на мать и благодарна ей. По ее мнению, родитель прибегал к домашнему насилию «за дело».
«Мама меня била полотенцем скрученным, перевязанным веревками. Например, сижу рисую, нарисовала немецкий танк — это был повод меня побить», — поделилась артистка.
Васильева также вспомнила, как мать ее начала бить туфлей на улице, когда актриса споткнулась, упала и порвала новые сандалии. Ведущая шоу Лера Кудрявцева отметила, что артистка испортила обувь не специально. В ответ актриса заявила, что «нечего было падать».
«Нормально, я боготворю своих родителей за все», — заявила знаменитость.
По словам Васильевой, она один раз поднимала руку на сына Филиппа за то, что не смогла ему объяснить, как решать алгебру.
В октябре 2024-го Татьяна Васильева стала бабушкой в шестой раз. У ее дочери Елизаветы родился сын, которого назвали Леонидом.
