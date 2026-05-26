Из «Грозового перевала» вырезали небритые подмышки Марго Робби

Режиссер Феннелл пожалела, что из «Грозового перевала» убрали сцену с небритыми подмышками

Режиссер Эмеральд Феннелл пожалела, что из ее фильма «Грозовой перевал» вырезали сцену с небритыми подмышками актрисы Марго Робби. Ее цитирует People.

Выступая на Фестивале литературы и искусства в Хей-он-Уай (Уэльс) она рассказала, что ей никогда не нравилась безволосая кожа женщин в исторических драмах.

«Где бритвы, которыми пользуются эти женщины? Они все безволосые, как угри. Что происходит? Это какое-то безумие», — делится своими мыслями режиссер.

По ее словам, восковая эпиляция и кремы для удаления волос существовали за много веков до событий «Грозового перевала», однако по-настоящему доступны были только состоятельным аристократам. Вместе с тем английские женщины начали массово удалять волосы с лица и тела безопасными бритвами в начале 1900-х годов, после Первой мировой войны — через несколько десятилетий после публикации романа Эмили Бронте в 1847 году.

По этой причине, продолжила Феннелл, для нее было важно показать волосы на теле Кэти (Марго Робби) с исторической точностью.

«К сожалению, сцена, в которой мы их видим, не попала в кадр», — добавила она.

Экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» авторства Феннелл вышла в прокат в феврале 2026 года. Вместе с Марго Робби в ней сыграл Джейкоб Элорди.

