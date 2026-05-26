Мать Глеба Калюжного поделилась планами сына после дембеля

Мать актера Глеба Калюжного Наталья рассказала, что ее сын планирует снимать квартиру и жить отдельно от семьи после дембеля. Ее слова передает «Пятый канал».

Калюжная рассказала, что у сына была собственная квартира. Актер отдал ее своей подруге, приехавшей из Казахстана. После возвращения из армии семья артиста предложила ему пожить вместе. Калюжный отказался.

«Вообще, Глеб такой, он с рюкзачком путешествует по всему миру. Для него это естественно», — поделилась мать артиста.

Наталья также рассказала о непростом финансовом положении семьи за время службы сына. По ее словам, год выдался тяжелым. Помощь сына, который был основным источником поддержки, временно прекратилась, а подработка не покрывала расходов. Женщина призналась, что испытывала «страх и отчаяние» из-за нестабильного материального положения.

Калюжная поделилась, что помимо финансовых трудностей, семья столкнулась с проблемами при ремонте квартиры. В августе Калюжные въехали в жилье, находящееся в состоянии «бетонной коробки». На тот момент в квартире были только электрика, вода, унитаз, раковина, которую женщине подарила подруга.

Ранее Калюжный рассказал, дождалась ли его девушка из армии.