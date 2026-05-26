Мать Калюжного о финансовых трудностях во время службы сына: «Страх и отчаяние»

Мать Калюжного заявила, что испытывала проблемы с деньгами во время службы сына

Мать актера Глеба Калюжного Наталья рассказала о непростом финансовом положении семьи за время его службы. Ее слова передает Super.ru.

По ее словам, год выдался тяжелым. Помощь сына, который был основным источником поддержки, временно прекратилась, а подработка не покрывала расходов. Женщина призналась, что испытывала «страх и отчаяние» из-за нестабильного материального положения.

«Сейчас Глеб выйдет и, думаю, будет однозначно помогать. Вырос ли Глеб щедрым мужчиной? Да. Он очень щедрый к своим близким. Это касается не только членов семьи, но и друзей», — сказала женщина.

Калюжная поделилась, что помимо финансовых трудностей, семья столкнулась с проблемами при ремонте квартиры. В августе Калюжные въехали в жилье, находящееся в состоянии «бетонной коробки». На тот момент в квартире были только электрика, вода, унитаз, раковина, которую женщине подарила подруга.

Чтобы справиться с ситуацией, Наталья решила попробовать себя в киноиндустрии. Она стала сопродюсером фильма, в котором снимался ее сын.

