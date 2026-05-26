Калюжный рассказал, дождалась ли его девушка из армии

Актер Глеб Калюжный уклонился от ответа на вопрос о девушке, но поделился, как изменились его взгляды на идеальную партнершу после армии. Его слова передает ROCKET MAG.

Во время общения с прессой у Калюжного спросили, ждал ли его кто-то во время службы. Актер с улыбкой заметил: «Дождались, наверное, вы же приехали, вас так много».

На уточняющий вопрос о наличии девушки актер деликатно промолчал. Он также отметил, что его критерии выбора спутницы жизни изменились — но не из-за армейского опыта, а по мере взросления.

26 мая Калюжный официально возвращается к гражданской жизни. Год назад актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Он отмечал, что хочет служить в элитных войсках армии РФ.

В октябре сообщалось, что Калюжный получил увольнительную в армии ради премьеры фильма «Первый на Олимпе» в Москве. Вместе с ним на премьере появились и сослуживцы, с которыми он подружился в армии, а также родные и близкие друзья.

Ранее звезда «Ранеток» призналась, что хочет родить еще двоих детей.