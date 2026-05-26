Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Ссадины и порезы: фанаты Макса Коржа пострадали в давке

На концерте певца Коржа в Бухаресте произошли пожар и давка
maxkorzhmus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты белорусского певца Макса Коржа пострадали в давке в Румынии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, на выступление автора хита «Жить в кайф» в Бухаресте собралось около 40 тысяч человек. Некоторые зрители использовали фаера, после чего загорелся сценический реквизит. В результате этого началась паника и давка.

В общей сложности за помощью к врачам обратились 15 человек с предобморочным состоянием, ссадинами и порезами нижних конечностей.

Известно также, что на концерте присутствовали россияне, молдаване, румыны и украинцы. Последние выкрикивали политические лозунги и пытались пронести на стадион украинские флаги, однако символику у них отбирали во избежание конфликтов во время концерта.

Кроме того, утверждается, что около 60 российских туристов, приехавших на концерт, остались без ночлега.

Накануне сообщалось, что в Румынии к концерту Макса Коржа ввели меры безопасности как для саммита НАТО.

Ранее Верке Сердючке потребовали запретить въезд на Украину за песни на русском.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!