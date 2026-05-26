Ссадины и порезы: фанаты Макса Коржа пострадали в давке

На концерте певца Коржа в Бухаресте произошли пожар и давка

Фанаты белорусского певца Макса Коржа пострадали в давке в Румынии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, на выступление автора хита «Жить в кайф» в Бухаресте собралось около 40 тысяч человек. Некоторые зрители использовали фаера, после чего загорелся сценический реквизит. В результате этого началась паника и давка.

В общей сложности за помощью к врачам обратились 15 человек с предобморочным состоянием, ссадинами и порезами нижних конечностей.

Известно также, что на концерте присутствовали россияне, молдаване, румыны и украинцы. Последние выкрикивали политические лозунги и пытались пронести на стадион украинские флаги, однако символику у них отбирали во избежание конфликтов во время концерта.

Кроме того, утверждается, что около 60 российских туристов, приехавших на концерт, остались без ночлега.

Накануне сообщалось, что в Румынии к концерту Макса Коржа ввели меры безопасности как для саммита НАТО.

