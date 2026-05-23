В Румынии к концерту Макса Коржа ввели меры безопасности как для саммита НАТО

Antena 3: на концерте Макса Коржа в Румынии будет 10 тысяч силовиков
В Бухаресте из-за концерта белорусского певца Макса Коржа ввели усиленные меры безопасности. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

В Румынии сопоставляют установленный уровень безопасности в городе с подготовкой к саммиту НАТО. Артист выступит 23 мая на Национальной арене в Бухаресте, ожидается, что на площадку прибудут около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины.

Контроль вокруг стадиона усилен, введены пиротехнический и антитеррористический досмотры посетителей и транспортных средств.

На концертной площадке будут присутствовать около 10 тысяч силовиков — жандармов, полицейских, а также представителей разведки, часть из которых — оперативные группы в штатском.

Жандармерия Бухареста направила Профессиональной футбольной лиге письмо, в котором попросила не назначать на день концерта матчи. Две встречи плей-офф Суперлиги в результате договоренности были перенесены во избежание инцидентов между поклонниками исполнителя и футбольными болельщиками.

Накануне в Бухаресте украинские фанаты Макса Коржа устроили драку с румынскими байкерами.

Ранее Верке Сердючке потребовали запретить въезд на Украину за песни на русском.

 
