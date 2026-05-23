SHOT: Верку Сердючку обвинили в лицемерии из-за песен на русском языке в Европе

Певца Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка) обвинили в лицемерии из-за исполнения песен на русском языке во время европейского тура. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает СМИ, Данилко разрешили выехать из страны на «Евровидение» и параллельно провести концертный тур по Европе при условии, что артист будет продвигать за рубежом украинскую культуру и язык.

На самом конкурсе выступление прошло по плану: Сердючка поддержала украинскую участницу Лелеку, публично высказывалась в поддержку Украины и выступила в финале шоу.

Однако во время последующих концертов ситуация изменилась — в частности, на выступлении в Варшаве артист исполнил популярные хиты на русском языке. SHOT отмечает, что и публика в основном состояла из русскоязычных слушателей.

После этого интернет-пользователи обвинили Данилко в лицемерии, посчитав, что таким образом он способствует популяризации российской культуры. Его уличили в двуличии и потребовали запретить ему возвращаться на Украину.

Верке Сердючке временно запрещали выезд с Украины из-за отсутствия разрешения Минкульта на гастроли. Позже ограничение сняли, после чего артист, по данным СМИ, заработал около $700 млн для Киева во время гастрольного тура.

