Российский певец Сергей Лазарев исполнил мечту нижегородских выпускников и приехал к ним на последний звонок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Несколько недель назад 11-классники из 47-й школы Нижнего Новгорода записали видеоролик, в котором пригласили певца на торжественную линейку. Они знали, что артист как раз будет в городе с концертами 25 и 26 мая.

Лазарев действительно пришел на линейку, сделал фото со школьниками, спел им свою песню «В самое сердце» и пожелал ребятам удачи во взрослой жизни.

Накануне певица Анна Семенович поделилась, что проспала начало своего последнего звонка и почти пропустила мероприятие. По словам Семенович, последний звонок в школе совпал с ее тяжелыми тренировками по фигурному катанию. При этом накануне торжественного мероприятия у певицы было несколько дней изнурительных тренировок.

Ранее «Газета.Ru» показала, как в России проходит последний звонок.