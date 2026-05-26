Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Дюжев назвал главную цель, с которой идет в Госдуму

Актер Дюжев признался, что намерен стать депутатом ради улучшения жизни россиян
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев намерен баллотироваться в Государственную Думу Федерального Собрания IX созыва. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

Актер участвует в предварительном голосовании, которое продлится до 31 мая. Выборы состоятся в сентябре. Дюжев пока не раскрывает детали своей программы, но подчеркивает, что его главная цель — «улучшить нашу жизнь».

Он также уверяет, что депутатская работа не повлияет на его актерскую карьеру. Дюжев намерен активно заниматься общественными делами, а не просто сидеть в кабинете.

«Я хочу заниматься своим делом, к которому, вероятно, шел какое-то время. Сейчас у меня нет диплома высшей политической школы, но я надеюсь получить его в ближайшем будущем», — отметил актер.

20 мая на сайте предварительного голосования Дюжев заявил о поддержке президента России Владимира Путина, уважении к участникам СВО и любви к родине. Артист также подчеркнул, что участвовал в митинге-концерте «Zа Россию!», выступал в Донбассе и регулярно посещал новые регионы, навещая раненых бойцов в госпиталях.

Ранее сообщалось, что иск к Козловскому об алиментах на дочь вернули.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!