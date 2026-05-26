Дюжев назвал главную цель, с которой идет в Госдуму

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев намерен баллотироваться в Государственную Думу Федерального Собрания IX созыва. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

Актер участвует в предварительном голосовании, которое продлится до 31 мая. Выборы состоятся в сентябре. Дюжев пока не раскрывает детали своей программы, но подчеркивает, что его главная цель — «улучшить нашу жизнь».

Он также уверяет, что депутатская работа не повлияет на его актерскую карьеру. Дюжев намерен активно заниматься общественными делами, а не просто сидеть в кабинете.

«Я хочу заниматься своим делом, к которому, вероятно, шел какое-то время. Сейчас у меня нет диплома высшей политической школы, но я надеюсь получить его в ближайшем будущем», — отметил актер.

20 мая на сайте предварительного голосования Дюжев заявил о поддержке президента России Владимира Путина, уважении к участникам СВО и любви к родине. Артист также подчеркнул, что участвовал в митинге-концерте «Zа Россию!», выступал в Донбассе и регулярно посещал новые регионы, навещая раненых бойцов в госпиталях.

Ранее сообщалось, что иск к Козловскому об алиментах на дочь вернули.