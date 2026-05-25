Иск к Козловскому об алиментах на дочь вернули

Савеловский районный суд вернул иск актрисы Ольги Зуевой к Даниле Козловскому. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Москвы.

Исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнюю дочь экс-пары возвращено в связи с тем, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.

Это означает, что спор должен рассматриваться без заседаний и споров, путем выдачи судебного приказа. Такой порядок считается упрощенным, по нему судья единолично выносит решение за 5-10 дней.

Теперь Зуевой необходимо обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.

Зуева и Козловский завели романтические отношения в 2015 году. В феврале 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина. Актеры расстались практически сразу после появления на свет ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

Недавно стало известно, что Зуева подала в суд на Козловского. Актриса обвинила его в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Данилы Козловского.