Дмитрий Дюжев может стать депутатом Госдумы

Актер Дмитрий Дюжев выступил на праймериз партии «Единая Россия». Это подтвердила «Абзацу» директор артиста Лейла Курашинова.

Дюжев будет претендовать на место депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. На сайте предварительного голосования Дюжев заявил о поддержке президента России Владимира Путина, уважении к участникам СВО и любви к родине. Артист подчеркнул, что принимал участие в митинге-концерте «Zа Россию!», выступал на Донбассе и регулярно посещал новые регионы и навещал раненых бойцов в госпиталях.

«В декабре 2023 года в Москве я представил благотворительный моноспектакль специально для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие было организовано Ассоциацией ветеранов СВО г. Москвы. В апреле 2024 года я выступил с моноспектаклем «Евгений Онегин» перед сотрудниками полиции и Росгвардии в Центре профессиональной подготовки МВД РФ имени Героя России В.А. Тинькова», — поделился артист.

Дюжев наиболее известен по роли Космоса в сериале «Бригада». Он также сыграл Саймона в «Жмурках» и Джо Байдена в «Гудбай».

