Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Дмитрий Дюжев может стать депутатом Госдумы

Актер Дмитрий Дюжев выступил на праймериз «Единой России»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев выступил на праймериз партии «Единая Россия». Это подтвердила «Абзацу» директор артиста Лейла Курашинова.

Дюжев будет претендовать на место депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. На сайте предварительного голосования Дюжев заявил о поддержке президента России Владимира Путина, уважении к участникам СВО и любви к родине. Артист подчеркнул, что принимал участие в митинге-концерте «Zа Россию!», выступал на Донбассе и регулярно посещал новые регионы и навещал раненых бойцов в госпиталях.

«В декабре 2023 года в Москве я представил благотворительный моноспектакль специально для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие было организовано Ассоциацией ветеранов СВО г. Москвы. В апреле 2024 года я выступил с моноспектаклем «Евгений Онегин» перед сотрудниками полиции и Росгвардии в Центре профессиональной подготовки МВД РФ имени Героя России В.А. Тинькова», — поделился артист.

Дюжев наиболее известен по роли Космоса в сериале «Бригада». Он также сыграл Саймона в «Жмурках» и Джо Байдена в «Гудбай».

Ранее известный продюсер поддержал рейтинг 6+ для фильмов про СВО.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!