Американский режиссер Оливер Стоун снимет первый за 10 лет после выхода «Сноудена» полнометражный игровой фильм. Об этом сообщает болгарская газета «24 часа».

Стоун прибыл в столицу Болгарии Софию на съемки фильма «Белая ложь», которые продлятся до конца недели. Столица Болгарии — ключевая часть международного съемочного графика режиссера, кроме того, съемки пройдут в локациях в Риме и Бангкоке.

Сюжет фильма рассказывается от лица трех разных поколений, главную роль сыграет звезда «Оппенгеймера» и «Факультета» Джош Хартнетт.

79-летний Стоун в 2016 году выпустил свой последний на данный момент художественный фильм — байопик «Сноуден». Фильм рассказывает историю экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, раскрывшего существование программ тотальной слежки американских спецслужб за миллионами людей.

В 2025 году Оливер Стоун, трехкратный обладатель премии «Оскар» за фильмы «Полуночный экспресс» и «Взвод», признался, что очень любит приезжать в Москву.

Кинодеятель встречался с Владимиром Путиным несколько раз в период с 2015 по 2019 год. В общей сложности состоялось около десяти встреч, которые проходили в разные моменты и в разных форматах — от свободного общения до продолжительных интервью. В 2019 году Путин дал интервью американскому режиссеру для его фильма о событиях на Украине.

Ранее Стоун раскрыл свое отношение к фильму о Путине 2017 года.