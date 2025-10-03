Оливер Стоун назвал Москву городом будущего, а Россию — идеологом мира

Режиссер Оливер Стоун, трехкратный обладатель премии «Оскар» за фильмы «Полуночный экспресс» и «Взвод», признался, что очень любит приезжать в Москву. Его слова передает агентство «Москва».

Стоун назвал столицу России «удивительным, волшебным, чудесным городом прекрасного будущего», отметив высокий уровень развития ее городской инфраструктуры в технологическом аспекте.

«В мае я был приятно удивлен, как развивается кинопроизводство в Москве, какие применяются технологии. Сам город очень чистый, по улицам ездят роботы-доставщики, в парках убираются роботы-уборщики», — заявил постановщик.

Об этом Стоун заявил на международном саммите Moscow Startup Summit, где в своей речи также затронул вопросы международного сотрудничества с Россией. Стоун выразил убежденность в том, что Россия, Иран, США, Китай и другие государства могут быть партнерами, поскольку для отсутствия такого сотрудничества нет никаких объективных причин.

«В России, как я считаю, всегда были заинтересованы в мире, потому что мир является ключевым элементом. У вас был такой ужасный опыт введения Второй мировой войны. Это важный урок, который должен быть перенят другими странами», — передает его слова РАПСИ.

Ранее актриса Чулпан Хаматова призналась, что Рига стала для нее домом.