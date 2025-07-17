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Оливер Стоун раскрыл свое отношение к фильму о Путине 2017 года: «Уже была проблема»

Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится своим фильмом о Путине 2017 года
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Американский режиссер Оливер Стоун гордится своим четырехсерийным фильмом о президенте РФ Владимире Путине 2017 года, поскольку лента не утратила актуальности по сей день. Слова кинематографиста передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

«Я очень горжусь [фильмом]. Думаю, он по-прежнему актуален: я задавал [Путину] важные вопросы — прежде всего, об Украине. Это была серьезная проблема уже в 2016-м», — заявил постановщик.

Также Стоун понадеялся, что Россия и США «поладят». Режиссер напомнил, что страны поддерживали хорошие отношения с 2000 по 2015 год — до «спровоцированного Америкой переворота на Украине».

О президенте США Дональде Трампе Стоун высказался фразой: «Не понимаю, куда он движется». Режиссер предполагает, что лидер государства «на ходу» принимает решения, что показывает его как «нехорошего бизнесмена». Стоун предположил, что его документальный фильм о политике Трампа стал бы «картиной о хаосе».

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Одну статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс», а две другие — за создание двух фильмов из «вьетнамской трилогии»: «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Стоун — участник войны во Вьетнаме.

Кинодеятель встречался с Владимиром Путиным несколько раз в период с 2015 по 2019 год. В общей сложности состоялось около десяти встреч, которые проходили в разные моменты и в разных форматах — от свободного общения до продолжительных интервью. В 2019 году Путин дал интервью американскому режиссеру для его фильма о событиях на Украине.

Ранее в Госдуме назвали условие возвращения в РФ «не натворившим бед» артистам-эмигрантам.

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