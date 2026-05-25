Продюсер раскрыл гонорары Данилы Козловского

Продюсер Дворцов: Данила Козловский зарабатывает от трех млн рублей за день

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл примерные гонорары Данилы Козловского. Его слова передает Woman.ru.

По словам эксперта, зарплата актера зависит от множества факторов: заказчика, места съемок, роли и количества рабочих смен.

«В среднем Данила Козловский получает по 3-4 млн рублей за день. Если речь идет о частных мероприятиях, корпоративах, то гонорары доходят до 7 млн рублей» , — рассказал Дворцов.

Недавно стало известно, что Ольга Зуева, бывшая возлюбленная актера, подала на него в суд. Она обвинила Козловского в неуплате алиментов на их общую дочь. Woman.ru отмечает, что до этого между экс-парой существовали устные договоренности: актер ежемесячно перечислял не менее миллиона рублей и покрывал дополнительные расходы.

Сейчас Зуева может добиться официального оформления выплат в виде фиксированной суммы или 25% от доходов Козловского. Таким образом, даже при минимальной дневной оплате в 3 млн рублей, актер должен будет перечислять не менее 750 тыс. в месяц. Учитывая, что в полнометражном фильме обычно около 20 съемочных дней, итоговая сумма может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что Киркоров требует более миллиона рублей со СМИ за статьи о долгах.