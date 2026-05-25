Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Стало известно, почему Зуева судится с Козловским

Woman.ru: Зуева обиделась, что не стала женой Козловского, и подала в суд
_olyazueva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ольга Зуева могла подать в суд на Данилу Козловского из-за того, что обижена на актера из-за свадьбы. Об этом сообщил источник Woman.ru.

Зуевой, говорит инсайдер, не понравилось то, что актер женился на Оксане Акиньшиной перед рождением их сына, а она так и не стала официальной женой Козловского, хотя родила первенца.

«На Оксане Данила женился перед рождением сына, чтобы была настоящая семья. Думаю, что Ольгу в том числе, задел этот момент», — сказал источник.

Собеседник Woman.ru также отметил, что Козловский вряд ли перестанет обеспечивать дочь. Однако актер переживает, что Зуева может ограничить его общение с ребенком.

Зуева и Козловский завели романтические отношения в 2015 году. В феврале 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина. Актеры расстались практически сразу после появления на свет ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

Недавно стало известно, что Зуева подала в суд на Козловского. Актриса обвинила его в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь.

Ранее сообщалось, что у Волочковой отвалились волосы прямо на сцене.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!