Гоблин о пришельцах: «Зачем им на нас, дураков, смотреть?»

Блогер Пучков заявил, что у инопланетян нет причин посещать Землю
Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков (он же — Гоблин) раскритиковал теорию о визитах инопланетян на Землю. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Sputnik.

Пучков отметил, что если бы высокоразвитые внеземные цивилизации действительно существовали и могли посещать нашу планету, у них не было бы причин это делать.

«Вопрос первый: зачем они сюда прибыли? На нас, на дураков, посмотреть?» — задал он риторические вопросы.

Блогер уверен, что если бы такие цивилизации существовали, им было бы нечему учиться у человечества. По его мнению, все истории о встречах с пришельцами — это, скорее всего, странные природные явления, которые ученые пока не могут объяснить.

«Нет никаких пришельцев, мы им на фиг не нужны», — подытожил Пучков.

В той же беседе блогер заявил, что у России за рубежом есть только два союзника — президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он также предположил, что остальные страны в трудную для России минуту воспользуются ее положением и попытаются нажиться на нем.

