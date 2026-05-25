Женщина нашла на чердаке книгу за 500 рублей и продала за 1,6 миллиона

Редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», пролежавшее 30 лет на чердаке, продали за рекордную сумму. Об этом сообщает Mirror.

Нетронутый экземпляр «Гарри Поттера» в мягкой обложке стоил всего £4,99 (500 рублей), когда появился на прилавках магазинов в 1997 году — задолго до международной славы создательницы книги Джоан Роулинг. На тот момент 24-летняя британка Катрина Макникол получила экземпляр книги для обзора в журнал, где тогда работала, но так и не прочитала ее. Книгу она обнаружила недавно во время уборки чердака.

Книгу удалось продать на аукционе редких изданий почти за £17 тысяч (1,6 млн рублей) — рекорд для романов о Гарри Поттере.

Книжный эксперт Джим Спенсер подтвердил, что нетронутое состояние книги сыграло огромную роль в повышении интереса к ней среди коллекционеров.

«Поскольку товар хранился на чердаке, он в идеальном состоянии. Удивительно осознавать, что первые издания «Гарри Поттера» в мягкой обложке сейчас продаются почти так же дорого, как и десять лет назад в твердом переплете. Ключом к этому рекордному показателю аукциона стало состояние книги. Возможно, это лучший экземпляр, когда-либо поступавший на рынок», — сказал он.

Редкий экземпляр содержит несколько известных опечаток первого издания, которые ценятся коллекционерами, в том числе пропущенную букву «о» в слове «Философский» на задней обложке.

Катрина, которой сейчас 53 года, объяснила, что каждую неделю получала более 20 книг для рецензирования, и было невозможно написать про них все.

«Я действительно забыла о ее существовании. Когда 30 лет спустя наткнулась на нее в коробке, то почувствовала себя сюрреалистично. Не ожидаешь наткнуться на что-то настолько ценное на собственном чердаке», — сказала она.

