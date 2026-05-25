Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что у России за рубежом есть только два союзника — президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Мнением он поделился в эфире радиостанции Sputnik.

Рассуждая о введенных против России экономических санкциях, Пучков призвал соотечественников не питать иллюзий.

«Друг у нас один — Ким Чен Ын. И Александр Григорьевич Лукашенко. Вот наши все друзья», — сказал блогер.

Он также предположил, что остальные страны в трудную для России минуту воспользуются ее положением и попытаются нажиться на нем.

До этого журналист Рафаэль Пош-де-Фелиу в интервью немецкой газете Junge Welt заявил, что Европа сможет наладить отношения с Россией только в том случае, если нынешних русофобски настроенных политиков заменят более лояльные лидеры. По его словам, действующие правительства Германии, Франции и Великобритании не пользуются поддержкой населения: их рейтинг доверия колеблется около 20–25%, а неодобрения превышает 60%. Даже если войны России и НАТО не случится, отношения Москвы с западными странами на десятилетия останутся испорченными, добавил он.

