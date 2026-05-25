Родившая от Данилы Козловского актриса подала на него в суд

Актриса Ольга Зуева подала в суд на бывшего возлюбленного – актера Данилу Козловского. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Зуева обвинила Козловского в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь. Подробности не уточняются.

Зуева и Козловский завели романтические отношения в 2015 году. В феврале 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина. Актеры расстались практически сразу после появления на свет ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

В мае 2026-го Данила Козловский и актриса Оксана Акиньшина сообщили о рождении сына. Влюбленные признались, что назвали его Лео. Артист посвятил этому событию пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В том же месяце стало известно, что пара официально оформила брак.

Первые слухи о романе между Козловским и Акиньшиной появились в сентябре 2020 года. Новые отношения актера якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.

