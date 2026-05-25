Киркоров требует более миллиона рублей со СМИ за статьи о долгах

Певец Филипп Киркоров требует по 536 тысяч рублей от SHOT и Life за статьи о долгах
Певец Филипп Киркоров подал в суд на издания SHOT и Life из‑за публикаций о задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

Певец считает, что информация, опубликованная в Telegram-каналах, ложная и нацелена на подрыв его репутации. Адвокат певца Роман Кузьмин в беседе с РЕН ТВ добавил, что СМИ нарушили закон, обнародовав персональные данные артиста: подробности о его недвижимости, включая адреса, площадь и стоимость квартир.

«Будем защищать свои гражданские права в суде. Иски будут подаваться ко всем, кто порочит Народного артиста России — без исключения», — подчеркнул защитник.

Киркоров требует от изданий опровержения опубликованных сведений, а также взыскания 521 тысячи рублей плюс 15 тысяч рублей на покрытие расходов по госпошлине.

В феврале сообщалось, что певец якобы не вносит платежи за свои элитные объекты в центре столицы с 2025 года. Позднее директор артиста Екатерина Успенская опровергла сообщения о якобы имеющемся полумиллионном долге Киркорова. Представительница показала справку об отсутствии задолженности и заявила, что певец оплачивает все вовремя.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отменил заседание по делу Анны Седоковой против семьи Тиммы.

 
