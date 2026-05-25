Успенская о конфликте с Чеботиной: «Человек неблагодарный»

Певица Любовь Успенская заявила, что Чеботина делает больно и не задумывается
Певица Любовь Успенская больше не будет высказываться о ситуации с Люсей Чеботиной. Об этом знаменитость сообщила Общественной службе новостей.

Успенская заявила, что уже высказала свое мнение о коллеге и не намерена продолжать обсуждение.

«Я все уже сказала: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно», — сказала она.

Конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной начался в социальных сетях. Успенская оставила под постом Чеботиной комментарий, в котором призналась, что терпеть ее не может.

Это заметила мама Чеботиной и написала ответ артистке: «Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

В стороне не осталась и сама Чеботина. После заявления мамы она опубликовала пост, в котором назвала действия Успенской буллингом. Также певица отметила, что, несмотря на это, будет продолжать становиться «лучшей версией себя».

Ранее сообщалось, что Розенбаум усомнился в необходимости перевода «Гоп-стоп» на английский язык.

 
