Розенбаум усомнился, что «Гоп-стоп» стоит переводить на английский язык

Певец Розенбаум заявил, что не все российские песни стоит переводить на иностранные языки
Певец Александр Розенбаум в интервью с ТАСС заявил, что не все его песни можно и нужно переводить на английский язык.

«А, к примеру, «Гоп-стоп» — музыка прозвучать может, но как перевести стихи?» — отметил артист.

По мнению Розенбаума, на иностранные языки можно переводить и исполнять песни, если они совпадают по чувству, по настроению и по мысли с международным сообществом. Музыкант считает, что зарубежный зритель может не понять смысл или атмосферу произведения из-за контекста, в котором он живет.

Розенбаум также рассказал, что не использует искусственный интеллект в своем творчестве. Он считает, что в его профессии этот инструмент является «мощной историей», но пока уступает человеку.

В декабре Розенбаум получил почетный знак в парламенте Санкт-Петербурга. Он удостоился награды «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Артист отметил, что, несмотря на множество титулов и трофеев, этот почетный знак стал для него одним из самых ценных.

Ранее Розенбаум заявил, что Россия и Украина смогут жить дружно.

 
