Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Режиссер объяснил выбор Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя

Режиссер Щегольков: Кологривый подходит на роль Хоя по внутреннему духу
START

Режиссер Владимир Щегольков объяснил выбор актера Никиты Кологривого на роль байопика про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Щеголькова, артиста выбрали по внутреннему духу.

«Знаете, он настолько сильно иногда погружается в роль, что становится даже как-то не по себе... Кстати, наша команда осознанно отказалась от специфического воронежского «гэканья», но от мелодики речи Хоя — нет», — рассказал он.

Автор признался, что артист перед дублями сидит в наушниках, слушает, как говорит Хой, и старается уловить его тембр и характер.

Фильм посвятят последним трем дням жизни Хоя, когда он возвращается в Воронеж. В повествовании будут и флешбэки, раскрывающие ключевые, поворотные моменты жизни артиста. Главной песней картины станет хит «Сектора Газа» — «Пора домой».

До этого Кологривый рассказал, как получил роль фронтмена группы «Сектор Газа».

«Мне предложили роль Юрия Хоя, потому что я неформатный артист», — объяснил он.

Ранее племянник солиста «Сектора Газа» раскритиковал Кологривого в роли Хоя.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!