Племянник солиста «Сектора Газа» раскритиковал Кологривого в роли Хоя

Племянник солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя заявил, что Кологривый не похож на певца

Племянник солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя Юрий Япрынцев в беседе с изданием «Подъем» раскритиковал актера Никиту Кологривого в роли певца.

По мнению Япрынцева, у Кологривого не похожи ни голос, ни лицо.

«Может, потом его загримируют получше и прическу сделают, а сейчас как-то – ну не Хой это. Пока это как будто человек просто перепевает «Сектор Газа», — поделился племянник артиста.

Япрынцев отметил, что не участвовал в создании картины, поэтому про нее ничего не знает. По словам мужчины, этим занимается дочь Хоя Ирина Клинских. Дочь артиста призналась, что пока не может давать комментарии.

17 сентября ТАСС сообщил, что Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме о группе «Сектор Газа». Режиссером фильма выступает Владимир Щегольков. Над проектом работает компания Arna Media, а производством занимается студия «Луна-парк».

Рок-группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже в конце 1987 года вокалистом и автором песен Юрием Клинских, известным под сценическим именем Юра Хой.

