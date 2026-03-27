Кологривый о том, как получил роль Юрия Хоя: «Я неформатный артист»

Артист Кологривый заявил, что сосредоточен на раскрытии образа музыканта Хоя
Российский актер Никита Кологривый рассказал, как получил роль фронтмена группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Об этой роли он побеседовал с Василием Коновым, ведущим выходящей на видеосервисе RuTube передачи «На кону».

«Мне предложили роль Юрия Хоя, потому что я неформатный артист», — объяснил он.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявил, что не обращает внимания на выпады хейтеров, считающих его непригодным для этой роли. Сейчас он полностью сосредоточился над раскрытием образа Хоя.

«Ничего заявлять пока не буду, потому что играть недавно живших реальных людей, которых сейчас уже нет, непросто. Поэтому просто надеюсь, что у меня получится», — сказал Кологривый.

17 сентября 2025 года стало известно, что Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме о группе «Сектор Газа». Режиссером фильма выступает Владимир Щегольков. Над проектом работает компания Arna Media, а производством занимается студия «Луна-парк».

Рок-группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже в конце 1987 года вокалистом и автором песен Юрием Клинских, известным под сценическим именем Юра Хой.

Ранее племянник солиста «Сектора Газа» раскритиковал Кологривого в роли Хоя.

 
